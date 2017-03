Parkeren bij Holenkwartier na verleggen velden Always Forward

Beeld Terra Marique Impressie van het Holenkwartier.

HOORN - Om het parkeren voor zowel de nieuwe wijk Holenkwartier als voor voetbalvereniging Always Forward mogelijk te maken, is er een plan gemaakt om het B en C-veld van de voetbalclub te verleggen.

Door Van onze verslaggever - 8-3-2017, 17:10 (Update 8-3-2017, 17:10)

Op 14 maart worden de plannen voor het Holenkwartier besproken in de algemene raadscommissie. Terra Marique, een samenwerking tussen Intermaris en Zeeman, heeft de plannen ontwikkeld, die een combinatie vormen van wonen, werken en recreëren. Op deze manier is in Hoorn nog nooit iets ontwikkeld. Dit gebeurt in het gebied waar nu nog de oude Philipsfabriek staat aan de Holenweg. Dat wordt grotendeels gesloopt.

De mix van stedelijke woonvormen, openbaar gebied en voorzieningen bouwt voort op het industriële karakter van de locatie. Het plan voorziet in woningen voor onder meer jongeren, stellen en jonge gezinnen. Het biedt ruimte voor horeca, ambacht, een vershandel, een kleinschalig hotel, zzp-werkplekken en dienstverlenende bedrijven.

De aanpalende voetbalvereniging Always Forward heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat het voor de bezoekers van de club mogelijk moet blijven om te parkeren in de directe omgeving. Daarom wilde het bestuur van Forward ook bij de ontwikkeling betrokken worden. Dat is gebeurd: er is ene plan gemaakt om het B- en C-veld te verleggen. Hierdoor kan parkeren op het terrein van Always Forward langs de Venenlaan en langs de Holenweg mogelijk worden gemaakt. Deze parkeerplaatsen worden ontsloten op de Holenweg.

Met deze oplossing wordt parkeeroverlast voorkomen en ook zoekverkeer in de wijk. Er wordt met het plan voldaan aan de twee belangrijkste wensen van Always Forward: het aanleggen van ongeveer 150 parkeerplaatsen en het zo (verkeers)veilig mogelijk maken voor de bezoekers. Het college vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor het verleggen van de velden en de aanleg van de parkeerplaatsen. Om hoeveel geld dat gaat wordt geheim gehouden: dat werk moet nog worden aanbesteed.