Voetsporen

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 16:43 (Update 8-3-2017, 16:43)

Op tafel lag een brief, toen ik gisteravond aanschoof voor het avondeten. Niet voor mij maar voor mijn zoon. Van het Commando DienstenCentra van het Ministerie van Defensie. ’Met deze brief informeer ik u dat u bent ingeschreven voor de militaire dienstplicht’, luidt de boodschap. Inclusief zijn registratienummer.

In de daarop volgende alinea’s legt de minister uit dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, omdat de dienstplicht in 1997 is opgeschort. Sindsdien hebben we een beroepsleger. ’U hoeft dus niet op...