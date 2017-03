Seksautomaten en ballonnen geschrapt uit Hoornse regeltjes

Foto Gabriela Locatelli Het oplaten van heliumballonnen zou verboden worden in Hoorn, maar dat gebeurt nu toch niet.

HOORN - Wat hebben seksautomaten en het oplaten van heliumballonnen met elkaar gemeen? Ze staan beide in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hoorn. Of liever gezegd: stonden. Want de Hoornse raad heeft ze geschrapt.

Door Jaap Stiemer - 8-3-2017, 16:31 (Update 8-3-2017, 16:31)

Het was een deels vermakelijke en deels wat serieuzere behandeling van het onderwerp, dinsdagavond. De APV was enigszins gewijzigd en de gemeenteraad moest deze actualisering officieel vaststellen. Het 89 pagina’s tellende pakket regelt allerlei zaken in de gemeente die op lokaal niveau geregeld kunnen worden. Zo...