Kinderkledingbank Stede Broec zoekt vrijwilligers

GROOTEBROEK - Stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o. is dringend op zoek naar vrijwilligers voor haar kledingwinkel Suks of Suks in de Praktijkschool Westfriesland in Grootebroek.

Door Paul Gutter - 8-3-2017, 15:34 (Update 8-3-2017, 15:34)

De stichting zamelt al een aantal jaren kinderkleding in en stelt deze kleding gratis beschikbaar aan minimagezinnen. Dat is nog steeds hard nodig. ,,Want ondanks dat de crisis over zou zijn, hebben nog veel gezinnen en dus kinderen te maken met financiële problemen’’, aldus Marianne de Vries van de Kinderkledingbank Stede Broec.

Een deel van de kinderkleding wordt verkocht via Suks of Suks, dat sinds oktober 2015 in een lokaal van de Praktijkschool zit. Dit levert de stichting broodnodige inkomsten op, terwijl leerlingen in de winkel ondertussen een beetje werkervaring kunnen opdoen. Maar dat gaat niet zonder hulp van vrijwilligers.

Daarom zoekt het leerbedrijf extra handjes voor de maandag, dinsdag en woensdag (8.45-11.45 uur) en de vrijdag (8.45-13 uur). Het gaat om werkzaamheden als in de winkel staan, begeleiden van leerlingen, kleding sorteren, uitzoeken, opvouwen en opruimen, klanten helpen, berichten op Facebook plaatsen en schoonmaken.

Meer informatie en opgeven bij Anisa Stelloo, tel. 06-11716367.