Politiek wil geen extra druk op behoud brug Poolster

Foto Holland Media Combinatie De brug tussen Poolster en Grote Beer.

HOORN - B en W van Hoorn hoeven niet alles op alles te zetten om de loopbrug tussen Poolster en Winkelcentrum Grote Beer te behouden. Een voorstel van vijf fracties hiervoor, werd dinsdag uiteindelijk maar door drie partijen gesteund.

Door Jaap Stiemer - 8-3-2017, 15:23 (Update 8-3-2017, 15:23)

Het waren de Fractie Tonnaer, HOP, HSP, VOC Hoorn en Hoorns Belang die dinsdagavond een voorstel indienden in de gemeenteraad, om het college op te roepen er alles aan te doen de loopbrug te behouden. Volgens de partijen is de loopverbinding niet alleen heel prettig voor de vaak oudere bewoners van de Poolster; de brug gaat in de toekomst ook een belangrijke rol spelen in de loopverbinding naar het stadsstrand, dat pal voor de Grote Waal wordt aangelegd.

Allemaal prachtig, vindt wethouder Theo van Eijk (CDA), maar Hoorn heeft geen juridische middelen om de eigenaar van het winkelcentrum te dwingen de brug open te houden. En dit bedrijf, Onro, heeft plannen om de Grote Beer grondig te verbouwen en te vernieuwen en daarin is de boveningang aan de achterkant geschrapt.

Van Eijk adviseerde de raad de gesprekken met de buurt af te wachten en het besluit over het verlenen van de vergunning voor de verbouwing. Ook over het al of niet verwijderen van de brug moet nog een besluit worden genomen.

Alleen de Fractie Tonnaer, GroenLinks en VOC Hoorn stemden uiteindelijk voor het voorstel om het college er alles aan te laten doen de brug te behouden. Aart Ruppert (VOC Hoorn) stemde niet mee omdat hij betrokken is bij de acties om de brug te behouden.