Walstroom Oostereiland dit seizoen onzeker

Foto Holland Media Combinatie / Jaap Stiemer De steiger bij het Oostereiland wacht op Walstroom.

HOORN - In ieder geval voor dit jaar is er een oplossing voor het touringcarprobleem in de binnenstad. De raad ging dinsdagavond met het voorstel hierover akkoord. Er doemt wel een nieuw probleem op: de walstroom voor de cruiseschepen op het Oostereiland komt er mogelijk niet dit seizoen.

Door Jaap Stiemer - 7-3-2017, 23:41 (Update 7-3-2017, 23:41)

In de laatste vergadering van de algemene raadscommissie werd al duidelijk dat de Hoornse politiek morrend akkoord gaat met de oplossing om de touringcars ten behoeve van de witte vloot de stad uit te...