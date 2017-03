Enkhuizer wethouders stappen op

ENKHUIZEN - De drie wethouders in Enkhuizen zijn dinsdagavond opgestapt, nadat een raadsmeerderheid een motie van wantrouwen aan het adres van wethouder Marcel Olierook (SP) had gesteund. Hierop stelden ook zijn collega’s Klaas Kok (CDA) en Gerrit Wijnne (ChristenUnie-SGP) hun portefeuilles ter beschikking.

Door Paul Gutter - 7-3-2017, 23:34 (Update 7-3-2017, 23:36)

De motie werd ingediend door D66 en gesteund door VVD, Nieuw Enkhuizen, PvdA, Het Enkhuizer Alternatief en Lijst Quasten. De fracties waren van mening dat Olierook de raad over een langere periode onvoldoende en niet actief heeft geïnformeerd over een aantal onderwerpen in zijn portefeuille. Het ging daarbij onder meer om een eigen Enkhuizer loket voor arbeidsbemiddelaar WerkSaam, voortdurende problemen met de WMO-raad en de verbouwing van de Drommedaris.

Als klap op de vuurpijl kwam daar dinsdag nog een vernietigend rapport bij over het functioneren van de ambtelijke SED-organisatie op het gebied van jeugdhulp, WMO en minimabeleid. Hoewel sommige raadsleden dit rapport nog niet eens gelezen hadden, was dit voor een meerderheid de druppel die de emmer deed overlopen. Zij zegden het vertrouwen in Olierook op.

Zijn eigen SP, CDA, ChristenUnie-SGP en Lijst Van der Pijll vonden de motie ’schandalig’, maar konden het tij niet keren. Na een schorsing kwam Olierook met een verklaring: ,,Politiek is een spel en dat is vanavond gespeeld. Ik denk dat ik een goede wethouder ben en was, maar ik voel onvoldoende draagvlak voor mijn verdere functioneren en dus treed ik onmiddellijk af.’’

Collega’s Kok en Wijnne volgden zijn voorbeeld door ook hun portefeuilles ter beschikking te stellen. De fracties komen woensdagavond weer bijeen om zich te beraden op een oplossing voor de nu ontstane bestuurscrisis.