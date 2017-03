Buitenmuseum was ’meesterstuk’ Udo Vroom

Archieffoto Minister Brinkman, koningin Beatrix, burgemeester Krajenbrink en Zuiderzeemuseumdirecteur Udo Vroom (v.l.n.r.) tijdens de opening van het buitenmuseum in 1983.

Hij kwam in 1965 binnen als ’wetenschappelijk ambtenaar in tijdelijke dienst’ en vertrok in 1986 als directeur. Gedurende 21 jaar bepaalde Udo Vroom in belangrijke mate het gezicht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op 28 februari overleed hij op 83-jarige leeftijd.

Door Paul Gutter - 7-3-2017, 19:40 (Update 7-3-2017, 19:40)

Maar bij het museum zullen ze Vroom nooit vergeten. ,,Onder zijn bezielende leiding werd uiteindelijk in 1983 het buitenmuseum geopend. Hiervoor zijn wij hem nog elke dag dankbaar’’, zegt woordvoerster Eefje Swart-Langeveld.

Dat voorzag niemand toen de 32-jarige cultureel antropoloog in 1965...