Voor altijd herinnerd om die ’rotte appel’

Foto Theo Groot Gerrit van der Steeg (rechts) met zijn partijgenoot Jan Hart en VVD-raadslid Elly Dangermond (VVD) bij hun afscheid in 2006.

ENKHUIZEN - Hij was slechts vier jaar raadslid, maar tussen 2002 en 2006 drukten Gerrit van der Steeg en Jan Hart met hun tweemansfractie Enkhuizer Belang wél een zware stempel op de Enkhuizer politiek.

Door Paul Gutter - 7-3-2017, 19:34 (Update 7-3-2017, 19:38)

Vooral door bijna overal tegen te zijn. De vergelijking met Statler en Waldorf, de mopperige mannetjes die vanaf hun balkon voortdurend kritiek leveren op de optredens in de ’Muppetshow’, drong zich dan ook regelmatig op.

Écht bont maakten Van der Steeg en Hart het in 2002. In een brief...