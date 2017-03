Stadshavens Medemblik wil doorgroeien

Foto Henk de Weerd De ploeg van Stadshavens Medemblik. Achter vlnr: René Waldram, Saskia Schagen, Lesley Glazer, Wijnand Baerken en Rick van den Heuvel, voor: Serge Groes, Sabina Zondag en Henk Voorhans.

MEDEMBLIK - Nog een paar weken dan begint het weer te kriebelen bij iedereen die een zeiljacht of motorbootje heeft. Ook Stadshavens Medemblik staat in de startblokken voor het nieuwe seizoen. Doorgroeien is bij Stadshavens het motto.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 17:50 (Update 7-3-2017, 17:51)

Baggeraar Beens Dredging is nu nog volop bezig met het uitbaggeren van de havens van Medemblik. Eind maart moet de klus zijn geklaard. ,,Dat gaat lukken’’, zegt Wijnand Baerken van Stadshavens. ,,Ze zijn nu met vier boten tegelijk bezig.’’

Stadshavens nam twee jaar geleden het beheer...