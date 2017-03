Jelle Aay brouwt eerste bier bij Stadsbrouwerij Medemblik

Bierbrouwerij

MEDEMBLIK - Spannende tijden zijn het in Stadsbrouwerij Radboud in: de nieuwe horeca-attractie in Medemblik. Brouwer Jelle Aay heeft de eerste brouwketel dinsdag gevuld met water, hop, kruiden, mout, gerst en gist.

Door Connie Vertegaal - 7-3-2017, 17:33 (Update 7-3-2017, 17:33)

Dit moet over drie weken het eerste bier opleveren. Op 31 maart opent Commissaris van de Koning Johan Remkes de Stadsbrouwerij. ,,Dan is het klaar hoor’’, verzekert de brouwer.