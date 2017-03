Krantje erbij, dan weet je wat er speelt

HoogkarspelHet actiecomité #ditismijnkrant zoekt de ontmoeting met de lezers. Dinsdag stond de piepkleine actiecaravan in Hoogkarspel, hartje West-Friesland. Met deze actie wil het comité het belang van regionale journalistiek benadrukken. Want dat belang staat onder druk wanneer uitgever Telegraaf Media Groep de plannen voor een reorganisatie doorzet.

Het is om meerdere redenen niet te hopen dat de piepkleine, klassieke caravan symbool staat voor de toekomstige werkplek van de redactie, als de geplande bezuiniging van 45 arbeidsplaatsen op de redactie doorgaat. Niet alleen is die voor ons veel te klein: wanneer verrassend veel lezers op je af komen, dan ben je ‘veroordeeld’ tot buiten werken.

Maar gelukkig dat ze komen. De abonnees geven een duidelijk signaal af over de regionale krant! Zij willen iedere ochtend beginnen met het nieuws in hun eigen regio. En dat willen ze het liefst ook zo houden. Want dat is nu precies de reden waarom sommigen al zo heel lang tot de categorie trouwe lezers horen.

Opmerkelijk veel abonnees die tijdens de caravanactie van de redactie op het Raadhuisplein in Hoogkarspel even langskomen, zijn goed op de hoogte van de lastige situatie waarin de krant zich bevindt en de ’overnamestrijd’ van TMG.

En ondertussen ligt het nieuws natuurlijk gewoon op straat in Hoogkarspel. De caravan staat nog maar net op het Raadhuisplein, of er arriveert een auto van netwerkbeheerder Liander. Die wil nog even een inspectie doen langs wat rioolputten, maar prompt welt er uit de put naast het nieuwe gemeentehuis een gaslucht omhoog. Er wordt alarm geslagen.

Brandweer

En zo komt het dat even later een brandweerauto met lichtsignalen en sirenes - toeters en bellen mag ook - pal naast onze actiecaravan aan de kant van het plein wordt gezet. Onder aanvoering van postcommandant Paul Heilig stapt een ploeg uit en wordt de put verderop geïnspecteerd. ,,Beetje doorluchten en het gevaar is snel weg”, is zijn inschatting.

Weer even later stoppen twee politieauto’s op de parkeerstrook. Men heeft een vergadering in het gemeentehuis, vandaar. Het voelt best wel prettig, zoveel hulpverleners om je heen.

Het gezin Zoll uit Hoogkarspel wil graag iets kwijt: dat het verkeer op de Nieuweweg - hun woonplek - zo vervelend overheersend gaat worden. Patrick Zoll: ,,Het wordt alleen maar drukker met vrachtwagens en andere grote trekkers en aanhangwagens”, zegt hij. ,,Daar was de Nieuweweg nooit voor bedoeld.” En oh ja: zoontje Jaimey (2) gaat op zijn loopfietsje ondertussen vrolijk richting de rijdend auto’s, zijn moeder sprint er achteraan. Zoonlief houdt trouwens op zijn eigen manier ook erg van kranten. ,,Maar dan vooral om die bij opa en oma te verscheuren, of foto’s van auto’s uit te scheuren.”

Aan de andere kant van het Raadhuisplein parkeert een tweede busje van Liander. Het zoeken gaat stug door.

’Meteen lid’

Ton Groot (74) komt aangefietst: deze krasse Grootebroeker - actief bij de Tourclub Grootebroek - is al van meet af aan lezer. ,,Want dat was het eerste wat wij deden toen wij hier in 1972 kwamen wonen”, vertelt hij. ,,Je werd meteen lid van de regionale krant, want je wil gewoon lezen wat er in de eigen woonomgeving gebeurt.”

Groot laat ook nog even fijntjes weten dat zijn Tourclub binnenkort 40 jaar bestaat, en dat dit tussen 19 en 23 juni feestelijk wordt gevierd met een leuke avondfietsvierdaagse. ,,Komt allen!’’ En weg is hij, voor een stevige eindje trappen richting Schermerhorn. Want je rijdt niet zomaar een slordige 10.000 kilometer per jaar.

Aan de andere kant van het Raadhuisplein lopen mannen met meetapparatuur rond, om het vermoedelijk kleine gaslek op te sporen. Ze slaan zelfs een soort metalen buis door het plaveisel in de grond. Ambtenaren van de gemeente komen om het verkeer langs het gaslek te leiden. ,,Morgen gaan we hier een kunststof binnenbuis in het riool aanbrengen”, vertellen ze. ,,Maar nu eerst dat gaslek zien te vinden.’’

Er zijn Hoogkarspelers die al tientallen jaren de krant lezen. ,,Ik wil gewoon alles weten wat zich tussen Hoorn en Enkhuizen afspeelt”, zegt Lizette. ,,De dag begint voor mij echt niet zonder de krant. Eerst het regionale katern, anders gaat het niet.” De volgende bezoeker is juf Annemarie de Lange. Zij is binnenkort 25 jaar getrouwd met haar John en dat betekent dus ook dat zij al 25 jaar abonnee is. Een dubbel jubileum dus.

Strompelen

Nog twee dames die vanaf de Meester Spigtschool komen aanlopen: Dewy (11) en Serena (12). Liever gezegd: ze komen aanstrompelen, want deze twee schoolvriendinnen hebben hun schoenveters aan elkaar vastgeknoopt. ,,Dat doen we al de hele pauze”, proesten ze. Verdere uitleg ontbreekt.

Een lezer die al heel lang het NHD volgt? Een lieve dame van 93 lentes, die in 1946 voor haar huwelijk vanuit Grosthuizen naar Grootebroek kwam en sindsdien hier het regionale nieuws trouw volgt. En niet te vergeten, de puzzel maakt. ,,Elke ochtend de krant, dan begint de dag pas goed. Je weet wat er speelt en het houdt je geest scherp. De familieberichten zijn voor mij ook heel belangrijk. Want je wilt toch weten wie er niet meer zijn. Zeker als je op mijn leeftijd bent.”

Marga Schoenmaker leest de krant voor het streeknieuws. ,,Op zaterdag hebben we de Volkskrant erbij. Ook een mooie krant, maar het Noordhollands Dagblad lezen we elke dag. Het streeknieuws wil ik beslist niet missen. Ik doe niet aan Facebook of twitter, ik wil gewoon een krant, met bladzijdes die ik om kan slaan. Ik wil ook niet dat het nieuws wordt veranderd of beïnvloed.’’ ,,De krant is onmisbaar voor het regionale nieuws’’, vindt ook Hoogkarspeler Cees Blom. En Andijker Ernst Franken komt het actiecomité succes wensen. ,,Ik lees hem elke dag. Een goede regionale krant is hartstikke belangrijk.’’

Pastor Paul Nanninga uit Hoogkarspel zou klakkeloos zijn handtekening hebben neergezet als er een petitie lag voor het behoud van het NHD. Niet nodig, maar een goed gesprek met een lezer is nooit weg. Want ook Nanninga is een ‘fan’ die steevast elke dag eerst het regionale deel van de krant op de ontbijttafel uitspreidt. ,,En ik houd van papier”, voegt hij er aan toe. Meneer blijkt trouwens een kenner als het om klassieke caravans gaat. ,,Dit is duidelijk een echte Otten”, klinkt het zelfverzekerd. ,,Het zijn mooie en stevige caravans, ze werden gebouwd in Muntendam. Ik denk dat deze uit 1964 stamt.”

Aan de overkant van het Raadhuisplein parkeert ondertussen een derde bus van energie-netwerkbeheerder Liander. Ergens in Hoogkarspel moet gas in de bodem zitten, zoveel is wel duidelijk. Het lek is nog steeds niet boven. En er wonen veel leuke mensen in het dorp, dat vooral.