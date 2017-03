Het heilige woord van de getallen klinkt op Copernicus

Foto Henk de Weerd Scholieren van het Copernicus bouwen een zonnecel in de Discovery Truck van de Groningse universiteit.

HOORN - ,,Je ziet die dingen wel eens op daken van huizen liggen en dan denk je: ach ja.’’ Maar zélf een soort zonnepaneeltje maken, dat is andere koek, zegt Lisanne Huele (13). Haar klas leert dinsdag in de Discovery Truck van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) alles over zonne-energie.

Door Onze verslaggever - 7-3-2017, 16:48 (Update 7-3-2017, 16:48)

De enorme vrachtwagen van de Groningse universiteit vult een hele flank van de parkeerplaats voor het Copernicus. De Hoornse school krijgt bezoek van Theo Jurriens en zijn team. Theo is als het...