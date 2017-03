West-Friese survivalrunners in ’Ninja Warrior’

Foto Theo Groot Thomas Kraakman en Loretta McCampbell op een van de hindernissen van de Streker Survival Vereniging.

GROOTEBROEK - Drew Drechsel, Isaac Caldiero en Jessie Graff. Drie in Nederland vrijwel onbekende sporters die de top vormen in de ’Ninja Warrior’-wereld. Thomas Kraakman (30) uit Bovenkarspel en Loretta McCampbell (32) uit Hem doen in ’Ninja Warrior NL’ ook een gooi naar eeuwige roem. Donderdag is de eerste uitzending bij SBS6. „Fantastisch om mee te doen.”

Door Theo Groot - 7-3-2017, 12:04 (Update 7-3-2017, 12:04)

Het parcours is zo zwaar dat wereldwijd slechts 10 mensen ooit het einde haalden en zich Ninja Warrior mogen noemen. In Amerika zendt NBC de...