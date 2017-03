Veilingcomité Wervershoof in de zevende hemel met recordopbrengst

Foto Marcel Rob Het Veilingcomité met vlnr: Frieda Lakeman, Ben Droog, Eline de Haas, Ton Oudejans, Danielle Langedijk, Mireille Oud en Jos Mathot.

WERVERSHOOF - Het record is gebroken. En stevig ook! Ruim 94.000 euro was vrijdagnacht om 1 uur de stand toen het allerlaatste koopje van de dorpsveiling van Wervershoof door afslagers Richard de Beer en Peter Swart onder de hamer was gebracht. Welk West-Fries dorp kan daar nog overheen?

Door Connie Vertegaal - 6-3-2017, 20:16 (Update 6-3-2017, 20:16)

Voorzitter Ben Droog van de Gemeenschapsveiling Wervershoof denkt dat dat heel moeilijk wordt. Wervershoof is een groot dorp en de gemeenschapsveiling is een van de hoogtepunten van het jaar. De opbrengsten zijn er naar....