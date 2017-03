Young Forever viert 25 jaar in De Stek in Grootebroek

GROOTEBROEK - Popkoor Young Forever uit Grootebroek viert het 25-jarig bestaan met een groots opgezette reünie in de thuishaven, dorpshuis De Stek.

Door Tanja Koopen - 6-3-2017, 17:45 (Update 6-3-2017, 17:45)

Young Forever, niet te verwarren met het ter ziele gegane festival Forever Young, is destijds begonnen in de Ark naast de Hervormde Kerk in Grootebroek.

De Stek vormt al jaren de thuishaven van het koor, dat in de loop der jaren heel wat leden, muzikanten en dirigenten heeft zien passeren.

Reünie

Zij zijn nu allemaal welkom om op zaterdagavond 6 mei het 25-jarig bestaan te vieren met een reünie. Hiervoor is speciaal een feestcommissie in het leven geroepen, die een oproep doet aan de mensen die ooit deel uitmaakten van het koor.

Optreden doet Young Forever niet. Deze avond is louter bedoeld voor herinneringen.