Iers folkkoor Le Canadh start in Bovenkarspel als huiskamerproject

ENKHUIZEN - Hij heeft meer dan twintig jaar bij het Airiesjkwair in Enkhuizen gezongen. Nu vindt John Klein het tijd worden voor zijn eigen koor.

Door Tanja Koopen - 6-3-2017, 17:39 (Update 6-3-2017, 17:39)

Le Canadh, dat in het Nederlands ’zing mee’ betekent, start als huiskamerproject in Bovenkarspel en richt zich louter op ’vrolijke, blije Ierse volksliedjes’. Want die mist Klein in West-Friesland. Hij hoopt door genoeg enthousiaste zangers een koor te kunnen samenstellen dat uit twintig tot vijfentwintig leden bestaat.

Smartlappen

,,Er zijn heel veel smartlappenkoren, maar weinig Ierse koren. Terwijl het zulke geweldige muziek is. Als je Ierse muziek laat horen, begint het publiek automatisch mee te klappen en te wiegen. Daarom heten we in het Nederlands ook ’zing mee’.

Klein is vorig jaar gestopt bij het Airiesjkwair omdat hij zich niet meer in de muziekkeuze van dit koor kon vinden. ,,Het is steeds meer de klassieke kant op gegaan. Het is nauwelijks nog een Iers koor te noemen en dat vind ik jammer.’’

Hij zingt nu bij Sunny Voices in Koog Zaandijk, maar vindt niettemin dat er ook meer Ierse muziek in zijn eigen regio te horen moet zijn. Vandaar Le Canadh. En Iers kunnen zingen, dat is niet nodig, benadrukt hij. ,,Wij klinken toch niet als echte Ieren, die verstaan je niet.’’ Maar liedjes als ’All around my hat’, dat moet toch lukken. ,,Ik wil gewoon een leuk koor, niet te moeilijk. Ierse muziek is zo leuk, vrolijk en speels.’’

Bestaansrecht

Klein heeft al één lid voor zijn nieuwe koor: Marjan Deen. En een dirigente, die het koor zal begeleiden op de piano. Gezamenlijk wordt besloten welke avonden geoefend gaat worden, in de huiskamer vooralsnog. Als na enige tijd blijkt dat het nieuwe koor bestaansrecht heeft, wordt een geschikte locatie buitenshuis gezocht.

Tejo Teunen van Airiesjkwair in Enkhuizen heeft geen problemen met de nieuwkomer. Sterker nog: hij vindt het leuk. ,,Hij heeft groot gelijk, we willen allemaal zingen en vormen geen concurrentiestrijd. Er kan er altijd een bij.’’

Met ongeveer zestien leden kalft het Airiesjkwair wel wat af. ,,Je hebt heuvels en dalen. Wij zitten qua leden een beetje in een dal. Maar we zijn bezig met een campagne. We bestaan 25 jaar, we gaan spelen in de historische driehoek, hebben veel optredens. Wij zitten wat meer in de Keltische hoek, misschien wat minder frivool, maar we blijven wel degelijk een Iers koor, hoor.’’

Wie mee wil zingen met Le Canadh kan zich melden via le.canadh@quicknet.nl