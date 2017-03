Aansluiting Maelsonstraat in augustus klaar

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Zicht op de nieuwe aansluiting vanaf de Provincialeweg. Bekijk Fotoserie

HOORN - Het werk aan de nieuwe aansluiting van de Maelsonstraat op de Provincialeweg in Hoorn verloopt voorspoedig. De planning is dat de weg in augustus klaar is, voor de scholen weer beginnen. Dan is er een snelle route tussen de Provincialeweg en het NS-station met het P&R-terrein.

Door Eric Molenaar - 6-3-2017, 17:38 (Update 6-3-2017, 17:38)

Voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de fundering van de nieuwe weg. Kabels en leidingen van nutsbedrijven worden verlegd of vernieuwd. De bestaande weg en het trottoir, tussen het Horizon College en de afslag naar het Westfriesgasthuis, gaan ook op de schop. Er komen vrijliggende fietspaden tussen de Provincialeweg en de Van Dedemstraat. Vanaf de bestaande Maelsonstraat kan verkeer straks alleen nog naar rechts, richting Provincialeweg. Terwijl er wordt gewerkt, is de weg nog (deels) in gebruik. Op de Maelsonstraat geldt eenrichtingsverkeer, richting stad, tot en met maandag 27 maart. Het is dan niet mogelijk via de Maelsonstraat naar de Provincialeweg te rijden.