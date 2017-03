LTO Noord maakt promotiefilm om misverstanden over werken in agrarische sector tegen te gaan

LTO Noord Screenshot van de promotiefilm.

BOVENKARSPEL - Zo veel werklozen, en toch zo’n tekort aan arbeidskrachten in de agrarische sector. Dat kan niet, dus besloot de LTO Noord West-Friesland zelf maar de boer op te gaan en een promotiefilm te maken.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 6-3-2017, 17:36 (Update 6-3-2017, 17:36)

Het resultaat ligt nu op de plank. De eerste promotiefilm die werken in de tulpenteelt belicht, wordt op vrijdag 10 maart getoond aan leerlingen van het Clusius College in Stede Broec. Want dat is tenslotte (deels) de doelgroep waar op gemikt wordt.

Werkgroep

De LTO heeft een werkgroep...