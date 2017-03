Man beschadigt woning met kettingzaag in Medemblik

Foto: ANP

MEDEMBLIK Een onbekende man heeft een woning in Medemblik flink beschadigd met een kettingzaag. Het bizarre incident gebeurde eerder dit jaar in de nacht van 13 op 14 januari.

Door Internetredactie - 6-3-2017, 17:36 (Update 6-3-2017, 17:37)

De man stapte iets na 01.30 uur uit een auto met de kettingzaag in de hand en loopt naar de woning toe. Vervolgens zet hij de kettingzaag in de voordeur nadat het stuk gereedschap met moeite is opgestart. Daarna rent de verdachte weer weg.

Het echtpaar van de woning heeft geen flauw idee wie verantwoordelijk is voor het beschadigen van hun huis, meldt NH Nieuws maandag. Ook de politie moet het antwoord na onderzoek schuldig blijven.

Volgens een woordvoerder is alles op alles gezet om de dader op te sporen. Zo zijn er getuigen gehoord, is er een buurtonderzoek geweest en er is zelfs een verdachte verhoord. Die persoon bleek echter niks met het incident te maken te hebben.

Er zijn videobeelden van het incident vrijgegeven. Het echtpaar hoopt dat de dader alsnog wordt herkend en heeft een beloning van 1000 euro uitgeloofd.