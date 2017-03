Pianist Erwin Last wil vleugel in station van Enkhuizen zetten

Foto Theo Groot Erwin Last achter zijn eigen piano. Inzet: de vleugel die op het station komt te staan.

ANDIJK - Zijn piano’s staan al bij zorgboerderij ’t Keetje, bij camping de Gouwe Stek en bij Noppes in Purmerend. De nieuwste missie van pianist Erwin Last uit Andijk is om een heuse vleugel te plaatsen in de hal van het monumentale station van Enkhuizen.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 6-3-2017, 17:26 (Update 6-3-2017, 17:26)

Erwin Last start crowdfunding om de paar duizend euro bijeen te krijgen, die de vleugel moet kosten. De piano’s die hij op meer plekken heeft geplaatst, kocht hij zelf - vaak bij Noppes - en knapte hij...