Greep van griep op regio West-Friesland verslapt

HOORN - Nederland kampt nog altijd - voor de dertiende week op rij - met een griepepidemie. In West-Friesland zijn tekenen van verbetering zichtbaar, maar gejuicht wordt er nog niet.

Door Jeroen Haarsma - 6-3-2017, 21:09 (Update 6-3-2017, 21:09)

Bij het Westfriesgasthuis is het sinds vrijdag eindelijk iets rustiger met grieppatiënten, maar zorgmanager Theo Karsten is voorzichtig. ,,De epidemie is zeker nog niet voorbij, dat blijkt ook wel uit de landelijke cijfers. Maar we hopen dat het einde in zicht is. We moesten de voorbije maanden vaak heel creatief zijn met...