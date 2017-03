Parkeerpaal Bonifaciuskerk Medemblik is oogverblindend

Foto Peter Koomen De lichten op de parkeerpalen zijn zo fel, dat omwonenden de gordijnen moeten sluiten om er geen last van te hebben.

MEDEMBLIK - Het Kerkplein bij de Bonifaciuskerk in Medemblik heeft een verzinkbare parkeerpaal bij de inrit gekregen. Maar het licht van de stoplichten is zo fel, dat de bewoners aan de overkant hun gordijnen moeten sluiten om er geen last van te hebben. De leverancier van de paal zoekt naar een oplossing.

Door Anouk Haakman - 6-3-2017, 13:03 (Update 6-3-2017, 13:24)

,,Het is inderdaad verschrikkelijk. Ik kan me voorstellen dat de buurt er niet blij mee is’’, zegt Rob van der Heijden van het college van kerkrentmeesters. ,,We zoeken een oplossing....