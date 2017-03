Wollig, nog wiebelig en chocoladebruin Alpacaatje

HOOGKARSPEL - Ze zat als het om bevallen gaat niet helemaal in de planning, maar moeder Alexandra heeft het in een paar uurtjes gepiept: in de stal van eigenaar Jan Ligthart in Hoogkarspel is de eerste baby-Alpaca in dit jaar van zijn kudde geboren.

Door Martin Menger - 6-3-2017, 10:49 (Update 6-3-2017, 11:14)

Het is een wollig, chocoladebruin meisje op hoge benen en met de kenmerkende lange nek. De baas had er nog niet op gerekend, omdat Alexandra - de verwekker luistert naar de naam Apollo - nog niet was uitgerekend.

Videostill

,,Een Alpaca heeft een dracht van ruim elf maanden”, weet de Hoogkarspeler. ,,Maar we hebben al vaker meegemaakt dat de merries hier aan de vlugge kant zijn.”

Moeder en kind Alpaca (een verwant van de Lama uit Zuid-Amerika) maken het prima. De rest van de kudde moet zich nog even afzijdig houden, om het nog wiebelig op de benen staande jonkie een beetje te ontzien.

Videostill

Opvallend is dat moeder Alexandra bijna de hele tijd zachte klagende geluidjes murmelt, bedoeld om de jongste spruit goed in de gaten te houden. Want zodra een vreemde in de buurt komt of dat de kleine te ver gaat, dan neemt het volume toe en wordt alles en iedereen tot de orde geroepen.

videostill

In de kudde Alpaca's van Ligthart staan 14 van de 32 dieren op de kalander voor een bevalling, dit jaar. Het is aan de eigenaar om de komende weken een passende naam toebedenken, zodat ook de jongste Alpaca straks ook met naam en voornaam in het stamboek kan worden opgenomen.