Eigentijdse muziek en mooie concertstukken

De combinatie muziek-eten is niet nieuw; menige lunch of diner wordt opgeluisterd door al dan niet gewenste klanken. De Herleving gaf zondagmiddag een concert waarbij ook een aantal malen voedsel werd geserveerd.

Door Regina Arbouw - 5-3-2017, 20:03 (Update 5-3-2017, 20:04)

De vereniging deed hiermee bewust wat de musici in de beginjaren van Het Concertgebouw – geopend in 1888 – echt verfoeiden: laten serveren, terwijl zij moesten spelen. Zij meenden indertijd door het lawaai van de glazen en het bestek afgeleid te worden, maar de horeca was in die jaren een...