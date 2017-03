Motoragent rijdt in sloot en raakt gewond in Lutjebroek

Fabian Zee/DNP.NU Bekijk Fotoserie

LUTJEBROEK - Een motoragent is zondagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Drechterlandseweg in Lutjebroek.Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk ontstond nadat de motorrijder moest uitwijken voor langzaamrijdend verkeer. Hierbij eindigde de agent in de sloot naast de weg.

De Drechterlandseweg is na het ongeluk afgesloten tussen de Kadijkweg en de Kerspelweg. Naast een ambulancevoertuig was ook de politie met meerdere eenheden aanwezig op de plek van het ongeluk.