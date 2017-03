Mooie selectie Deunen & Deinen in Zuiderzeemuseum

De Franse Les Souilllés de Fond de Cale tijdens hun optreden in het Zuiderzeemuseum.

ENKHUIZEN - Het was dit weekeinde Deunen & Deinen in Enkhuizen. Een groot aantal gezelschappen, groepen en solisten brachten drie dagen lang maritieme liederen.

Door onze verslaggever - 5-3-2017, 17:53 (Update 5-3-2017, 17:55)

Het laagdrempelige festival draait met een beperkt budget, maar weet door de ongedwongen entourage al jarenlang ook veel buitenlandse artiesten naar Enkhuizen te trekken. In het atrium van het Zuiderzeemuseum werd zondagmiddag een afwisselend programma geboden met een selectie van de groepen zoals de Liverpoolse singer-songwriter Gary Ffrench, Trim Rig and a Doxy, Yesterdays Men en Shanty Jack. Afsluiter was de Franse groep Les Souillés de fond de cale (foto).