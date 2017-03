’Hè, dat is toch Stef Blok?’

Foto Theo Groot Stef Blok, VVD-minister van veiligheid en justitie, met tulpen op verkiezingspad in Hoorn.

HOORN - ’Is ’t ’em wel of is ’t ’em niet?’ ’Ja zeker, die man daar in die grijze driekwart jas, witte sjaal en spijkerbroek is wel degelijk Stef Blok. Onze nieuwe minister van veiligheid en justitie, weet je wel’.

Door Jan van der Werff - 5-3-2017, 16:07 (Update 5-3-2017, 16:08)

Het publiek in de binnenstad van Hoorn had zaterdagmiddag niet altijd door wie daar tezamen met plaatselijke VVD-leden aan het campagnevoeren was. Voor Blok leek zijn promotietoertje door de stad toch echt de gewoonste zaak van de wereld.

De mensen die hem vrijwel...