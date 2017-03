Recordbedrag gemeenschapsveiling Wervershoof

WERVERSHOOF - De 62e gemeenschapsveiling heeft vrijdagavond inclusief de reeds geschonken geldelijke giften een opbrengst van 94.149 euro.

Door onze verslaggever - 5-3-2017, 13:55 (Update 5-3-2017, 14:17)

Dat is 17.294 meer dan vorig jaar.

Het is tevens een recordbedrag: in 2005 (bij het 50-jarig jubileum) was er een opbrengst van € 83.023.