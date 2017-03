’Iedereen vindt de keuze lastig’

Foto HMC Kris: ,,Ik kijk stukken van de debatten, nooit helemaal.’’

Naam: Kris de GraafLeeftijd: 18Woonplaats: BerkhoutDagelijks leven: Studie media, kunst en design aan de VU en vooropleiding dans aan Theaterschool

Volg je de politiek?

,,Ik wil van de belangrijkste punten wel op de hoogte zijn. Maar als onderwerpen te ingewikkeld worden of ik denk dat ik er geen invloed op heb, laat ik het gaan. Ik kijk stukken van de debatten, nooit helemaal.’’

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s?

,,Onderwijs, kunst en cultuur, zorg, milieu en dieren. Veel studenten willen van het leenstelsel af en vinden dat de basisbeurs moet terugkeren. Maar daar ben ik het niet mee eens. Dat leenstelsel is met een reden ingevoerd. Bij zorg denk ik aan ouderenzorg en ook euthanasie. Daar moet je natuurlijk goed over nadenken, maar ik vind wel dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer het genoeg is. Die mogelijkheid wil ik zelf later ook hebben. Met kunst en cultuur heb ik mezelf altijd bezig gehouden en ik hoop er een baan in te vinden.’’

Leven de verkiezingen onder jongeren?

,,Ik praat er wel veel over met vrienden. Iedereen vindt de keuze lastig. Veel jongeren gebruiken de Stemwijzer, ik zelf ook. De partijen die daar uit komen, kun je dan met elkaar vergelijken.’’

Weet je hoe het stemmen in zijn werk gaat?

,,Ik ben nog nooit op een stembureau geweest, maar ik neem aan dat je je ergens moet melden en je dan naar het stemhokje kan.’’

Tot slot: op wie stem je?

,,Ik dacht eerst GroenLinks, maar nadat ik een deel van een tv-debat had gezien, denk ik toch dat het D66 wordt. Ik ben er nog mee bezig.’’