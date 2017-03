Kerkplein Hoorn vrij, extra fietsenrekken, terrasjes en (bloem)bakken

Variant C van de proef met het Kerkplein in Hoorn.

HOORN - Het Kerkplein in Hoorn vrijmaken, inclusief het verwijderen van de plaskrul, betaald parkeren opheffen, een groot aantal fietsenrekken plaatsen (zo’n 140) , terrasjes (aan de gevel) toestaan en het plaatsen van bankjes en (boom/bloem)bakken.

Door onze verslaggever - 5-3-2017, 12:54 (Update 5-3-2017, 13:08)

Dat is in grote lijnen de proef die de gemeente Hoorn in april wil starten om het plein rond de Grote Kerk leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Daarnaast, vanaf juni, komen er paaltjes op de Roode Steen om de Kerkstraat af te sluiten, waardoor alleen tussen 7...