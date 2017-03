Indrukwekkend winterconcert Sint-Caecilia Lutjebroek

Het einde van de winter komt langzaam in zicht. Daarom hield muziekvereniging Sint-Caecilia Lutjebroek vrijdagavond nog een winterconcert.

Door Lisa Voorn - 4-3-2017, 12:21 (Update 4-3-2017, 12:22)

Jaarlijks organiseert de inmiddels 105 jaar oude vereniging zo’n concert, en men komt met de hele familie op de muzikale avond af. Café de Paus in Lutjebroek is zo in een mum van tijd gevuld. Deze avond komt er een programma vol variatie aan bod. Voorbij komen stukken die bekend in de oren klinken, zoals de bekende melodie van The A Team die de...