Oostelijk Andijk zit in het donker

ANDIJK - Opnieuw is het mis met straatverlichting in Andijk. In het oostelijk deel van het dorp zitten straten al enige tijd ’s avonds in het donker. VVD-raadslid Andrea van Langen trekt aan de bel.

Door Connie Vertegaal - 3-3-2017, 17:47 (Update 3-3-2017, 17:47)

De storing doet zich voor in de straten Horn, Hornpad, de Weet, Schoolweg en een klein stuk van de Dijkweg. De storing is op 24 februari gemeld maar kon niet meteen worden verholpen. Komende dinsdag wordt een meting uitgevoerd om het defect in de kabel te vinden.

Karen Nitschke van Liander zegt dat Andijk er niet bovenuit steekt met storingen aan de straatverlichting. ,,Er zijn recent wel een paar storingen geweest, maar die hadden te maken met graafwerkzaamheden.’’

Andrea van Langen, die zelf in Andijk oost woont, ziet het anders. ,,Volgens mij is het in Andijk vaker mis dan in andere kernen. Inwoners spreken me er ook op aan. Of het in de verlichting zit of in de kabels kan ik niet goed beoordelen. De gemeente vervangt straatverlichting door energiezuinige LED-verlichting. Het is misschien goed om daarmee in Andijk te beginnen.’’