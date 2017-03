Half miljoen voor de dorpen in Drechterland

Foto Gemeente Drechterland Bedacht als alliantie en ook maar meteen gehouden: het grote dorpsdiner voor Schellinkhout.

HOOGKARSPEL - De opzet was dat de inwoners van de acht dorpen in Drechterland zelf aan het woord zouden komen. Het project Vitale Dorpen draaide om de vraagt wat er volgens de bewoners nodig is voor de leefbaarheid in de nabije toekomst. De gemeente heeft er een goed gevoel en 48 projecten aan over gehouden.

4-3-2017

Sterker nog, maandagavond is de grote afsluiting van wat ooit als een groot en meeslepend avontuur begon. In ieder geval voor de wethouders, vertellen Dirk te Grotenhuis...