Sloopklus Bestuurskamer SEW voorzichtig in puin

NIBBIXWOUD - Aan het Woud in Nibbixwoud maakt de de sloper een eind aan de oude bestuurskamer plus de laatste kleedkamers van het voormalige voetbalcomplex van SEW.

Door Connie Vertegaal - 3-3-2017, 17:42 (Update 3-3-2017, 17:51)

Dat gebeurt behoedzaam, want het SEW-gebouw is tegen het gezondheidscentrum aangebouwd. En dat draait tijdens de sloop gewoon door. ,,De binnenmuur die nu bloot komt te liggen, daar metselen we een nieuwe muur voor, want dat is voortaan de buitenmuur van het gezondheidscentrum’’, zegt Jan Rood van de gemeente Medemblik.

Omwonenden van het complex konden aan de randen van de velden stukjes grond aankopen om hun tuin uit te breiden. Voor de rest van de grond wordt woningbouw ontwikkeld. Er komen in totaal 60 woningen. De bouw start volgend jaar op de voormalige bijvelden. Zo lang er nog niet wordt gebouwd, komen er schapen op het land te lopen. ,,Die houden mooi het gras kort’’, zegt Jan Rood.