Jongeren Lutjebroek weken in ban tulp

Foto Theo Groot Frank Kreuk sorteert een bak tulpen voor de huisbroei in De Paus.

LUTJEBROEK - Wekenlang zijn de leerlingen van De Baskuul al in de ban van de tulp. Vanmiddag wordt duidelijk wie de mooiste tulpen heeft opgekweekt tijdens de Huisbroei in café De Paus. Maar ook hebben de oudste leerlingen creatieve bloemstukken gemaakt. Frank Timmerman kwam met een keur aan tulpen naar de basisschool om de jongste kinderen er kennis mee te laten maken.

Door Theo Groot - 4-3-2017, 11:37 (Update 4-3-2017, 11:37)

Het is alweer de 54ste editie van de huisbroeitentoonstelling in Lutjebroek, de enige nog in West-Friesland. Dit keer zijn er...