Eerste keus: ’Lubach maakt de politiek laagdrempelig’

Foto HMC/Jeroen Haarsma Kayleigh: ’Minimum jeugdloon écht omhoog’ Bekijk Fotoserie

HOORN - Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In ’Eerste keus’ spreken wij met West-Friese jongeren die voor het eerst naar de stembus mogen. Wat vinden zij belangrijk, hoe kijken zij naar de politiek en wij stellen natuurlijk de vraag: wat stem je?

Door Jeroen Haarsma - 4-3-2017, 7:01 (Update 4-3-2017, 7:01)

Naam: Kayleigh Huisman

Leeftijd: 19

Woonplaats: Bovenkarspel

Dagelijks leven: Eerstejaars student media & entertainment management aan InHolland in Haarlem

Volg je de politiek?

,,Ik kijk naar programma’s waarin politiek wordt besproken én die zich met name op jongeren richten. Zoals ’Zondag met Lubach’. Hij maakt politiek laagdrempelig. Het is al snel een beetje ’daar in Den Haag’; Lubach verandert dat. Ook kijk ik graag naar het YouTube-kanaal van Tim Hofman, die doet ook veel met de verkiezingen. Iemand als Jeroen Pauw is veel te formeel voor mij; ik denk voor veel jongeren.’’

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s?

,,Het minimum jeugdloon moet écht omhoog. En ik wil natuurlijk graag de studiebeurs terug. Gelukkig zijn er meerdere partijen die dat ook willen.’’

Leven de verkiezingen onder jongeren?

,,Ik vind de verkiezingen interessant en snij het onderwerp ’politiek’ geregeld aan bij klasgenoten en vrienden. De meesten gaan wel stemmen, maar weten nog niet op wie. Ik merk wel dat de politiek bij mezelf en mijn vrienden nu veel meer leeft dan bijvoorbeeld twee jaar geleden, toen ik 17 was en nog niet mocht stemmen.’’

Weet je eigenlijk hoe het stemmen werkt?

,,Goeie vraag. Eigenlijk niet echt. Ik ken dat rode potlood natuurlijk, maar verder weet ik het niet. Ik neem aan dat het allemaal voor zich spreekt. En anders vraag ik het aan m’n ouders. Het zal toch niet zo ingewikkeld zijn?’’

Tot slot: op wie stem je?

,,Tja. Ik twijfel. De PVV vind ik te heftig, maar de rest van de partijen komt in aanmerking. Ik heb verschillende stemwijzers ingevuld, maar ik eindig steeds bij een andere partij. Ik ben er nog niet uit!’’