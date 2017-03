PVV loopt weg uit besloten debat N23

Foto Eric Molenaar/Holland Media Combinatie De visie op de Westfrisiaweg tijdens de carnavalsoptocht in Zwaag.

HAARLEM - De fractie van de PVV is boos weggelopen van een debat in het Provinciehuis waarom zij zelf had gevraagd. Het draaide om het nieuwe akkoord over de Westfrisiaweg. Vanwege de financiële belangen moest dat debat grotendeels achter gesloten deuren.

Door Van onze verslaggever - 3-3-2017, 17:18 (Update 3-3-2017, 17:18)

De Ouderenpartij en 50 Plus en de PVV wilden een ingelaste commissievergadering, vanwege de grote belangen die op het spel staan. De aanleg van de N23 tussen Heerhugowaard en Stede Broec kost ruim 200 miljoen euro: de afgelopen maanden lag het...