Brasserie Tuynkamer Hoorn ’Beste van Nederland’

Foto www.tuynkamer.nl Het team van De Tuynkamer

HOORN - Laura Luca en Marco Wohlken konden het bijna niet geloven. Hun brasserie, De Tuynkamer in Hoorn, is gisteren door RTL4 uitgeroepen tot ’De beste van Nederland’. In een ’bloedstollende’ strijd tegen een restaurant in Overijssel vergaarde De Tuynkamer in de finale tussen provinciewinnaars 44,82 procent van de stemmen. Brasserie R-1854 in Enter stokte bij 39,01.

Door Eric Molenaar - 3-3-2017, 17:03 (Update 3-3-2017, 17:03)

De Tuynkamer werd beste van Noord-Holland ’vanwege de sfeer, beleving en het eten’. Maar daarna kwam het aan op stemmen vergaren. De campagne die De Tuynkamer voerde, met grappige videofilmpjes en oproepen via social media, nam zulke grote vormen aan dat de boodschap uiteindelijk meer dan 43.000 mensen bereikte en bijna 500 maal werd gedeeld. Collega-ondernemers stelden zelfs prijzen beschikbaar. Laura: ,,We kregen van alle kanten reacties. Het blijkt dat mensen het je enorm gunnen. Wát een waardering!’’

De uitzending is vandaag op RTL4, om 16.30 uur.