13-jarige jongen mishandeld in Hoorn

HOORN - Een 13-jarige jongen blijkt op dinsdag 21 februari te zijn mishandeld in Hoorn. De politie onderzoekt het incident en wil graag getuigen spreken.

De mishandeling vond plaats bij de bushalte op de Liornestraat in Hoorn rond 16.30 uur. Een 13-jarige jongen werd geslagen door een jongen van rond de 18 jaar. De verdachte heeft kort blond haar, 1,70 meter lang en was een beetje gezet.

Bij de jongen waren nog twee andere jongens. Na de mishandeling is het drietal op de bus gestapt. Onbekend is welke bus en waar naar toe. Aan de hand van getuigenverklaringen hoopt de politie hier meer over te weten te komen.