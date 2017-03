Bovenkarspelertjes zwaaien in spannende ANWB-auto

Foto Theo Groot Leerlingen van groep 4 zwaaien vanuit de gele auto met Desiree naar hun klasgenootjes met Monique.

BOVENKARSPEL - Uitbundig zwaaien de kinderen naar elkaar. Het ene groepje van vier staat tussen twee opblaasauto’s, het andere kwartet zit in de spannende gele elektrische auto van de ANWB. Het gaat over zien en gezien worden bij het oversteken.

Door Theo Groot - 3-3-2017, 15:25 (Update 3-3-2017, 15:25)

ANWB Streetwise is neergestreken bij de Willibrordusschool in Bovenkarspel. Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau aspecten van het verkeer voorgeschoteld, met aantrekkelijke oefenstof. De hogere groepen mogen op het schoolplein met hun eigen fiets een behendigheidscircuitje afleggen. Best lastig soms, maar...