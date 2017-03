Twee maanden na fatale brand in Hoorn eindelijk zicht op herstel

Foto Theo Groot Nick van der Laan kijkt voor zijn woning naar het uitgebrande huis.

HOORN - De brand op 5 januari in Schepenen 16, waarbij de 81-jarige Puck Haye om het leven kwam, heeft ook haar buren zwaar getroffen. De schade aan hun huizen, aan weerszijden van de uitgebrande tussenwoning, is twee maanden na dato nog niet hersteld, omdat haar verzekeraar nog geen erfgenaam heeft kunnen vinden. Het inschakelen van een contra-expert lijkt schot in de zaak te brengen.

3-3-2017

,,Dit is een redelijk unieke situatie. Het komt vrijwel nooit voor dat iemand overlijdt bij een brand...