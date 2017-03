PvdA: Behoud Transferiumhuisje

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE / Eric Molenaar Het Transferiumgebouwtje staat op de nominatie te worden gesloopt.

HOORN - De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hoorn heeft het college van B en W gevraagd het Transferiumgebouwtje bij het NS-station niet te laten slopen, maar tijdelijk op te slaan.

Door Eric Molenaar - 3-3-2017, 14:58 (Update 3-3-2017, 14:59)

In het Noordhollands Dagblad las de PvdA dat het college opdracht tot sloop heeft gegeven, omdat het in de weg staat bij de herinrichting van het gebied. Ed Wagemaker heeft gesuggereerd het huisje te verplaatsen. De gemeente stelt dat dit te duur is, maar is wel bereid het te schenken aan iemand die de verplaatsing betaalt. De PvdA pleit nu voor het demonteren van het gebouw om er in Hoorn later een goede plek voor te zoeken. ’Bij voorbeeld in het Julianapark bij het Schelpenstrandje, of straks bij het toekomstige stadsstrand’.