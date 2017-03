Niet alle ganzen in het Wilhelminaplantsoen hoeven weg

De ganzen: van geen kwaad bewust.

ENKHUIZEN - Niet alle ganzen in het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen hoeven weg. Daartoe heeft het college van b en w vrijdagochtend besloten na veel protesten op sociale media.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 14:05 (Update 3-3-2017, 14:07)

Volgens de gemeente klagen omwonenden al jaren over de overlast die de groeiende groep ganzen veroorzaakt in en om het plantsoen. Zo lopen de beesten nogal eens op de weg bij het Sijbrandsplein en maken ze behoorlijk wat lawaai, waar omwonenden vooral ’s nachts last van hebben. Ook blijft veelvuldig poep achter op de...