Tijd van de Sprieuw herleeft bij Enkhuizer café

Eigen foto’s Rieuwert Mazereeuw met bouvier Bram op zijn vaste plek in 't Ankertje. Bekijk Fotoserie

ENKHUIZEN - Als het op 1 juli weer ’Trek ’m erin’ is in de haven van Enkhuizen, herleven oude tijden. In 1986 organiseerde wijlen Rieuwert Mazereeuw, eerste eigenaar en roemruchte uitbater van schipperscafé ’t Ankertje, al het spectaculaire touwtrekken tot er een ploeg te water raakte. Zijn dochter Karin, die nu achter de tap staat, houdt deze zomer weer zo’n evenement als ze het veertigjarig bestaan van haar kroeg viert.

Door Theo Groot - 3-3-2017, 13:13 (Update 3-3-2017, 13:19)

Rieuwert Mazereeuw, de Sprieuw zoals iedereen in Enkhuizen en elke bezoeker van...