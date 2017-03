Slachtoffer straatroof: ’Mooi dat ALC-voetballer op veld is aangehouden’

HOORN - Het slachtoffer van de van straatroof verdachte 28-jarige ALC-voetballer, die de politie zondag tijdens de warming-up van het veld heeft geplukt, is redelijk ongeschonden uit de strijd gekomen. Minuten lang moest de 65-jarige Hoornaar zich verweren tegen de berover. ,,Ik vind het wel een mooi signaal dat hij later op het voetbalveld is aangehouden!”

Door Martin Menger m.menger@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 10:21 (Update 3-3-2017, 10:29)

De man, die anoniem wil blijven, heeft een paar wijze lessen getrokken uit de nachtmerrie die hij anderhalve week geleden in de Hoornse binnenstad heeft meegemaakt....