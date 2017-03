Dora 99 is de koeienmiss van Noord-Holland

Foto Corine Bakkum Pastoor Dora 99 met haar begeleiders: vlnr Evan Lieftink, Edou Schotanus, Finn van der Eijk, Marcel van der Eijk en Dennis Kay.

TWISK - Ze staat vandaag weer gewoon tussen haar vriendinnen in de stal van boer Marcel van der Eijk. Met malende kaken die het kuilgras vermorzelen en een uier die zich langzaam vult. Woensdag was een bijzondere dag voor Dora 99. Bij de Wintershow, de jaarlijkse keuring voor melkkoeien in Middenmeer, werd ze uitgeroepen tot algemeen kampioen.

Door Connie Vertegaal - 2-3-2017, 16:48 (Update 2-3-2017, 16:48)

Met zeven koeien plus een heel team was Marcel naar Middenmeer afgereisd. Zijn zoons Matt en Finn waren van de partij, net als Edou Schotanus,...