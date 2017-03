Eddy Terstall geeft workshop filmmaken

Foto ANP Kippa / Robert Vos Filmregisseur Eddy Terstall.

ENKHUIZEN - Filmmakers in spe, opgelet! Regisseur Eddy Terstall geeft op dinsdag 14 en zaterdag 18 maart in Enkhuizen een workshop filmmaken voor tieners van 10 tot 15 jaar.

Door Paul Gutter - 2-3-2017, 16:19 (Update 2-3-2017, 16:19)

De workshop is een initiatief van Vereniging Jeugdbelangen, in samenwerking met het Tienerhonk van Welwonen. Op 14 maart (19-21 uur) leert Terstall - bekend van films als ’Simon’, ’Rent a friend’, ’Sextet’ en ’Meet me in Venice’ - de deelnemers van alles over het maken van een film en leren ze een miniscript...