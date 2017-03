Getuige executies Hoorn: ’Die gil blijft in je oren, je leven lang’

Foto: Still uit documentaire Een ooggetuige van de executie schiet vol bij de opnamen. Bekijk Fotoserie

HOORN - ,,Eén zakte op de knieën. De jongste, hoorde ik later. Hij riep om zijn moeder. Dat is me altijd bijgebleven. Die gil blijft in je oren, je leven lang.’’ John Walrecht maakte op 4 januari 1945 als jochie de genadeloze executie van vijf onschuldige burgers bij de Grote Kerk in Hoorn mee. Hij vertelt er over in de documentaire ’De oorlog van mijn vader’, van filmmaker Joost Schrickx. Voor de eindmontage schiet het budget tekort. Daarom is Schrickx via hetluktons.nl een publieke inzamelingsactie begonnen.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 19:00 (Update 2-3-2017, 19:00)