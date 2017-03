Botsing auto en bromfietser op Westersingel in Medemblik

MEDEMBLIK - Een bromfietser is donderdagochtend even voor achten in botsing gekomen met een auto op de Westersingel in Medemblik. De bromfietser gleed daarna door tegen een andere auto.

De ambulancedienst is ter plaatse gekomen en heeft zich ontfermd over de bromfietser, een 66-jarige man uit Wervershoof. Hij hield wat blauwe plekken aan de aanrijding over en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto werd bestuurd door een 65-jarige man uit Andijk.

De politie heeft ter plaatse de betrokkenen bijgestaan bij de afhandeling van de aanrijding, die plaatsvond ter hoogte van het zebrapad bij Landswerf.